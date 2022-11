Twee gewonden bij ongeval op E17

Zaterdag rond het middaguur zijn twee personen gewond geraakt bij een botsing op de E17 in de rijrichting van Gent, op het grondgebied van Waasmunster.

Bij het wisselen van rijvak kwamen de twee voertuigen met elkaar in botsing. Beide bestuurders raakten bij de aanrijding de controle over hun voertuig kwijt en botsten daardoor tegen de betonnen middenberm. Een van de wagens, een Volkswagen, ging daarbij over de kop en belandde op zijn dak.

De hulpdiensten werden opgeroepen om de slachtoffers uit hun auto te bevrijden, maar bij aankomst van de brandweer bleken beiden al op eigen kracht uit hun auto geraakt te zijn. Ze werden voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. Twee van de drie rijstroken waren een tijdlang versperd waardoor er een behoorlijk lange file ontstond. Op een bepaald moment was het 45 minuten aanschuiven, vanaf het klaverblad in Sint-Niklaas.

Door de aanrijding ontstond er een lange file op de E17 richting Gent. — © ies