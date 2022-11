Binnenkijken in Vici, de nieuwe ‘sportsbar’ van ex-profvoetballer Olivier Deschacht

De nieuwe ‘sportsbar’ van ex-profvoetballer Olivier Deschacht in Gent heeft deze week de deuren geopend. In Vici kan je poolen, dartsen en wedstrijden bekijken op groot scherm, met een hapje en drankje erbij natuurlijk.

LEES OOK. Olivier Deschacht (41) opent sportsbar in Gent: “En nee, het wordt geen Anderlecht-fancafé”

Wie vroeger nog vaak in Café Dynasty aan de Oude Beestenmarkt is geweest, gelooft zijn ogen amper als je Vici binnenstapt. Het pand is omgetoverd van een oud poolcafé naar een strakke, moderne ‘sportsbar’. Na enkele maanden verbouwen, is het nieuwe café deze week geopend.

In Vici spelen de pooltafels nog steeds de hoofdrol, net als vroeger. Maar er hangen nu ook grote televisieschermen, waar non-stop sport te zien zal zijn. Een fraaie dartsruimte en een toog met ene kaart met hapjes en kleine gerechten maken het café af.

© fvv

© fvv

Achter Vici zit Olivier Deschacht, die lang bij Anderlecht voetbalde en zijn carrière afsloot bij Zulte-Waregem. Hij was ook vaste klant bij Café Dynasty. Zijn broer Xavier staat achter de toog en ook Zulte-Waregemspeler Laurens De Bock en Olivier Speltdooren investeerden mee in de zaak.

“Het wordt geen Anderlecht-fancafé, iedereen is welkom”, zei Deschacht eerder. “Je zal meer sporten kunnen zien dan alleen voetbal. Wielrennen, tennis ... Alles komt aan bod.” Een ideale plek om een wedstrijd van KAA Gent te komen volgen dus.

Vici, Oude Beestenmarkt 3, 9000 Gent. Dinsdag tot en met zondag van 11 tot 1 uur

© fvv