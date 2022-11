Doelpunt van Rode Duivel Dodi Lukebakio kan nederlaag Hertha Berlijn tegen Bayern München niet verhinderen

Halfweg was er al vijf keer gescoord in de Duitse hoofdstad. Jamal Musiala (12.) en Eric Maxim Choupo-Moting (37. en 38.) leken de partij op slot te gooien. Dodi Lukebakio (40.), die aast op een plekje in de WK-selectie van Roberto Martinez, sloeg echter niet veel later terug namens de thuisploeg met zijn zesde competitiedoelpunt van het seizoen en Davie Selke (45.) forceerde met een omgezette penalty de aansluitingstreffer.

Het doelpunt van Lukebakio:

Verder kende Borussia Dortmund weinig moeite met Bochum, de voorlaatste in de stand: 3-0. De Borussen hadden na amper twaalf minuten al gewonnen spel dankzij een veldgoal van Youssoufa Moukoko (8.) en een strafschopdoelpunt van Giovanni Reyna (12.). Moukoko (45.+2) trof in blessuretijd van de eerste helft een tweede maal raak. Thorgan Hazard begon op de bank en viel in de 78e minuut in, Thomas Meunier ligt nog steeds in de lappenmand.

Ten slotte triomfeerde ook Wolfsburg in en tegen Mainz (0-3). Patrick Wimmer (33.) bracht de Wolven na ruim een halfuur op voorsprong. Maximilian Arnold (70.) en Ridle Baku (84.) trokken de zege over de streep. Koen Casteels en Sebastiaan Bornauw speelden 90 minuten mee aan bezoekende zijde.

Bayern wipt dankzij de overwinning voor minstens één dag naar de leiding in het klassement van de Duitse eerste klasse met 28 punten. Dortmund volgt op de derde plaats met 25 eenheden, Wolfsburg kampeert op de elfde stek met 17 stuks en Hertha bengelt als veertiende net boven de gevarenzone met 11 punten.