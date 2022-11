Erling Haaland trapt Manchester City in minuut 95 naar koppositie, Leandro Trossard goed voor assist in zege Brighton

Heel wat actie in de Premier League zaterdagnamiddag. Een tienkoppig Manchester City heeft zich op de vijftiende speeldag van de Premier League naar een felbevochten zege geknokt tegen Fulham. Na een snelle rode kaart stevende het af op een 1-1 gelijkspel, maar een rake elfmeter van invaller Erling Haaland besliste er in de slotseconden nog anders over: 2-1.

Julian Alvarez (16.) brak de ban voor de Citizens, die Joao Cancelo tien minuten later uitgesloten zagen worden met een rechtstreekse rode kaart. De Portugees veroorzaakte ook een strafschop, die omgezet werd door de Belgische Braziliaan Andreas Pereira (28.). Pep Guardiola gooide na ruim een uur Haaland in de strijd. De Noorse goalgetter, die eerst de winning goal een kwartier voor tijd afgekeurd zag worden, eiste alsnog de hoofdrol op door in de 95e minuut zijn kalmte te bewaren oog in oog met Bernd Leno. Kevin De Bruyne lokte de strafschop uit.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Assist Trossard

Op hetzelfde tijdstip verliet Brighton het veld van Wolverhampton met drie punten (2-3). Leandro Trossard gaf de assist voor de vroege openingsgoal van Adam Lallana (10.), maar de Portugezen Goncalo Guedes (12.) en Ruben Neves (35.) zetten de scheve situatie recht. Kaoru Mitoma (44.), vorig seizoen op huurbasis actief bij Union Sint-Gillis, hing de bordjes op een zucht van de rust terug in evenwicht. De gastheer verloor Nelson Semedo met een rechtstreeks rood karton in blessuretijd van de eerste helft en betaalde die numerieke minderheid in het slot cash: Pascal Gross (83.) groeide uit tot boeman van dienst. Een minuut later mocht Trossard gaan rusten voor die andere ex-Unionist Deniz Undav.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Man City telt nu 32 punten en snoept voor minstens één dag de leidersplaats af van Arsenal (31 ptn), dat morgen/zondag Chelsea opzoekt in een Londens onderonsje. Brighton klimt dankzij de winst voorlopig naar de zesde plaats in het klassement van de Engelse eerste klasse met 21 punten.