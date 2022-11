De gouden rechter van Youri Tielemans! Rode Duivel zet Leicester met heerlijk schot op weg naar zege tegen Everton

Op slag van rust controleerde Youri Tielemans een afvallende bal met de dij en trapte hij zonder aarzelen op doel. Deklat binnen, heerlijk doelpunt. Twee weken geleden scoorde Tielemans ook al met een fenomenaal afstandsschot tegen Wolverhampton. Vorige week tegen Manchester City werd zijn poging van afstand gepareerd door doelman Ederson.

De beelden:

Het mag duidelijk zijn: Tielemans is op tijd terug in vorm voor het WK in Qatar, dat binnen twee weken van start gaat. Het jeugdproduct van Anderlecht is uiteraard een zekerheid in de selectie van Roberto Martinez. Voor een basisplaats zal hij wel nog moeten knokken.