Pro-Russische rechter neergeschoten in Donetsk

De pro-Russische rechter Aleksander Nikoelin is in het Oekraïense stadje Voehlehirsk in de regio Donetsk neergeschoten en zwaargewond geraakt. Dat heeft Denis Poesjilin, de bestuurder van de door de Russen bezette delen van de provincie, zaterdag bekendgemaakt.

De toestand van het slachtoffer, dat in juni twee Britten en een Marokkaan ter dood veroordeelde, is ernstig maar stabiel. Poesjilin houdt Kiev verantwoordelijk voor de aanslag. “Het Oekraïense regime gaat maar door met zijn smerige, terroristische methodes”, schreef hij op Telegram. De afgelopen maanden is een aantal door de Russen aangestelde overheidsfunctionarissen in Donetsk gedood of verwond.

Nikoelin gaf de drie buitenlanders afgelopen zomer de doodstraf omdat hij ze schuldig achtte aan een poging om in dienst van Oekraïne de lokale autoriteiten omver te werpen. Poesjilin noemde hen destijds “nazi-oorlogscriminelen”. Het drietal kwam in september vrij dankzij een omvangrijke gevangenenruil tussen Oekraïne en Rusland.