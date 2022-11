VN-commissaris roept Musk op mensenrechten op Twitter te respecteren

Musk heeft al laten verstaan dat hij van Twitter opnieuw een “bastion van vrije meningsuiting” wil maken, en komaf wil maken met het levenslang bannen van bepaalde personen. Maar zijn plannen leiden al tot ongerustheid, omdat gevreesd wordt dat op Twitter alles zal toegelaten zijn, inclusief desinformatie en haatspraak.

Ook Türk roept in een open brief op om “de mensenrechten centraal te zetten in het management” van Twitter. Hij noemde enkele fundamentele principes op, zoals het recht op vrije meningsuiting zo breed mogelijk garanderen, maar zonder dat dit recht geeft op valse informatie die schade berokkent. Ook het verspreiden van haat die aanzet tot discriminatie of geweld zou moeten worden verbannen, meent de Hoge Commissaris. Transparantie over de algoritmen van Twitter en het beschermen van privacy is eveneens essentieel, luidde het nog.