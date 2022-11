Er is één Belg die als zwarte gevangene Dachau overleefde. Jean ‘Johny’ Vosté heet hij. Zoon van een Belgische vader en een Congolese moeder. Er was lang zo goed als niks over hem geweten. Tot researcher-schrijver Wannes Peremans op zijn verhaal botste en het reconstrueerde in het boek ‘Waar is Johny?’.