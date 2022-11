President Biden: “Midterm-verkiezingen zijn beslissend moment voor Amerikaanse democratie”

De Amerikaanse president Joe Biden heeft de tussentijdse verkiezingen van 8 november in de VS zaterdag tijdens een campagnebijeenkomst in Philadelphia een “beslissend” moment voor de toekomst van de democratie in zijn land genoemd.

“De democratie staat letterlijk op het stembiljet. Dit is een beslissend moment voor de natie en we moeten allemaal met één stem spreken”, aldus Biden die in Philadelphia was om zijn Democratische kandidaten in Pennsylvania, een cruciale staat in de tussentijdse verkiezingen, te ondersteunen.

Ook voormalig president Barack Obama voerde campagne. Hij riep zaterdag in de industriestad Pittsburgh alle kiezers op om voor de Democraten te stemmen. Obama erkende dat “het hele land de afgelopen jaren zware tijden heeft doorgemaakt”, waaronder een “historische pandemie”, maar haalde tegelijk uit naar de Republikeinen, die “de sociale zekerheid willen afbreken en de rijken en grote bedrijven meer belastingverlagingen willen geven”.

De Republikeinse ex-president Donald Trump was eveneens van de partij in Pennsylvania. Hij droomde op zijn beurt luidop van een “gigantische Republikeinse golf” bij de midterms. “Indien jullie de vernietiging van ons land willen stoppen en de Amerikaanse droom willen redden, dan moeten jullie nu dinsdag Republikeins stemmen”, klonk het bij het monde van de miljardair, die er geen geheim van maakt in 2024 opnieuw een gooi te willen doen naar het Witte Huis.