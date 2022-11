Minstens 38 gewonden bij brand in New York die vermoedelijk veroorzaakt werd door elektrische fiets

In New York zijn zaterdag minstens 38 mensen gewond geraakt bij een brand die mogelijk werd veroorzaakt door een lithium-ion batterij, zoals wordt gebruikt in e-steps. Dat hebben de autoriteiten van New York gemeld.

Twee mensen verkeren in kritieke toestand en vijf anderen raakten zwaargewond bij de brand, die uitbrak in een appartementsgebouw in Manhattan. De autoriteiten vermoeden dat de brand is begonnen in een flat waar de bewoner fietsen aan het repareren was.

Volgens de brandweer van de stad werden er dit jaar al bijna 200 branden geregistreerd die veroorzaakt werden door een lithium-ion batterij van een elektrisch aangedreven vervoersmiddel zoals een e-bike, e-scooter of e-step.