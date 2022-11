België en Verenigde Staten willen samenwerking tegen georganiseerde misdaad versterken

België en de Verenigde Staten willen hun samenwerking tegen de georganiseerde misdaad versterken. Dat bleek tijdens een werkbezoek, afgelopen woensdag, van Belgisch minister van Justitie Vincent Van Quickenborne in Washington DC. Hij had er een ontmoeting met de Amerikaanse minister van Justitie Merrick Garland.

België en de VS werken al geruime tijd samen op het vlak van justitie, bijvoorbeeld in de strijd tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad, drugshandel en terrorisme. De twee landen bespraken deze week ook de samenwerking in het onderzoeken en vervolgen van Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne.

Beide landen willen die samenwerking nog versterken. Er is overeengekomen om de trans-Atlantische informatie-uitwisseling nog verder te verbeteren, zegt minister Van Quickenborne. “Om de transnationale georganiseerde misdaad en drugshandel verder te ontwrichten, gewelddadige criminelen een veilige haven te ontzeggen en binnenlands en buitenlands terrorisme te bestrijden.” Hij heeft de Amerikanen ook uitgenodigd om in april deel te nemen aan het overleg van de anti-narcocoalitie in Antwerpen. “Die samenwerking van zes Europese landen in de strijd tegen de georganiseerde misdaad is zeker gebaat bij een sterke partner als de VS aan tafel.”

De minister had donderdag ook nog afzonderlijke ontmoetingen met FBI-directeur Christopher Wray en DEA-administrateur Anne Milgram.

“Op het vlak van veiligheid is de VS onze belangrijkste partner. Dagelijks wordt er door onze veiligheidsdiensten schouder aan schouder samengewerkt met de Verenigde Staten”, merkt de liberale minister op. Ook zijn Amerikaanse collega looft de samenwerking met ons land. “Ons vermogen om transnationale misdaad te bestrijden en de Amerikaanse burgers te beschermen tegen bedreigingen van de nationale veiligheid, hangt af van de kracht van onze internationale partnerschappen. België is voor de Verenigde Staten een onschatbare partner op het gebied van wetshandhaving”, aldus Garland.