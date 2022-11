Sportclubs krijgen 53 miljoen euro energiesteun

De Vlaamse regering investeert 53 miljoen euro om sportclubs te ondersteunen tijdens de energiecrisis, meldt De Zondag. “Heel wat sportclubs zijn in deze crisis kwetsbaar, omdat ze in het verleden onvoldoende hebben kunnen investeren in energiezuinigheid en duurzaamheid”, zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA).