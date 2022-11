Strategische zet: Amerikanen sporen Zelenski aan tot onderhandelingsbereidheid met Rusland

De Verenigde Staten hebben Oekraïne achter gesloten deuren aangespoord om zich bereid te tonen tot onderhandelingen met Rusland. Dat meldt The Washington Post op basis van ingewijden. Oekraïne zou volgens de VS niet langer openlijk moeten weigeren om vredesgesprekken te voeren zolang de Russische president Vladimir Poetin aan de macht is.

Volgens de ingewijden zou de aansporing door de VS niet bedoeld zijn om Oekraïne daadwerkelijk aan de onderhandelingstafel te krijgen, maar zou het een strategische zet zijn om ervoor te zorgen dat Oekraïne de steun van andere landen behoudt nu de oorlog mogelijk nog jaren duurt.

De VS zouden net als Oekraïne namelijk inzien dat president Poetin op dit moment niet serieus wil onderhandelen. Het feit dat de Oekraïense president Volodimir Zelenski zelf ook alle onderhandelingen weigert leidt dan ook tot toenemende bezorgdheid in landen waar de oorlog grote gevolgen heeft voor de prijs van onder meer voedsel en brandstof. “Oekraïne-moeheid is voor sommige van onze bondgenoten echt een realiteit”, aldus een anonieme Amerikaanse functionaris tegenover The Washington Post.

“Geen woorden, maar daden”

In een reactie op de berichtgeving zegt een vertegenwoordiger van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken dat Rusland moet stoppen met de bombardementen en raketaanvallen, en dat het land zijn troepen moet terugtrekken uit Oekraïne als het wil laten zien dat het klaar is voor onderhandelingen. “Zoals we al vaker hebben gezegd: geen woorden, maar daden”, aldus de vertegenwoordiger. “Het Kremlin blijft zorgen voor escalaties in deze oorlog. Het Kremlin laat al sinds voor de invasie in Oekraïne zien dat het niet bereid is om serieus deel te nemen aan onderhandelingen”.

