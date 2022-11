Los Angeles FC kroont zich voor het eerst tot MLS-kampioen

Los Angeles FC heeft zaterdag voor het eerst de titel behaald in de Amerikaanse Major League Soccer (MLS). In de finale van de play-offs in het eigen Banc of California Stadium won het de penaltyreeks met 3-0 tegen Philadelphia Union, nadat het scorebord 3-3 aangaf na de verlengingen.

Bij LAFC begonnen de gelouterde vedetten Giorgio Chiellini en Gareth Bale op de bank. Kellyn Acosta opende de score in de 28e minuut voor de thuisploeg. Voor Philadelphia hing Daniel Gazdag in de 59e minuut de bordjes in evenwicht. Jesús Murillo (83.) bracht LAFC opnieuw op voorsprong, maar Jack Elliott (85.) sleepte verlengingen uit de brand. Bale kwam in de 97e minuut het veld op, hij zag hoe zijn doelman Maxime Crepeau in de 116e minuut een rode kaart kreeg. Met zijn tweede goal van de partij leek Elliott (120.+4) Philadelphia Union de titel te bezorgen, maar Bale (120.+8) zorgde alsnog voor een gelijkmaker. In de strafschoppenreeks haalde Los Angeles FC het uiteindelijk met 3-0.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

LAFC, dat eerder het Supporters Shield won voor beste team in het reguliere seizoen, kwalificeerde zich voor de MLS Cup door in de finale van de Western Conference in eigen stadion Austin FC te verslaan met 3-0. Philadelphia Union klopte in de finale van de Eastern Conference titelverdediger New York City met 3-1. Los Angeles FC en Philadelphia Union stonden voor het eerst in de finale van de play-offs. Vorig jaar won New York City FC de MLS Cup.