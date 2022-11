Vliegtuig gecrasht in Victoriameer in Tanzania: 19 doden

Een vliegtuig met 43 inzittenden van het Tanzaniaanse Precision Air is zondag gecrasht in het Victoriameer. Dat melden de politie en de luchtvaartmaatschappij. Volgens de premier van Tanzania, Kassim Majaliwa, zijn 19 inzittenden om het leven gekomen.

De binnenlandse vlucht ging van Dar Es Salaam, het economische centrum van Tanzania, naar Bukoba, aan de oever van het Victoriameer. Bij de landing liep het echter mis: het vliegtuig kwam in het meer terecht, op een honderdtal meter van de luchthaven. Volgens lokale bronnen maakten zware regenval en dichte mist de landing moeilijk.

Er is een reddingsoperatie bezig, meldt de luchtvaartmaatschappij. Op beelden die circuleren op sociale media is te zien hoe het vliegtuig in het water ligt, met de staart boven water. Volgens de premier van Tanzania, Kassim Majaliwa, is er sprake van zeker 19 doden. De politie maakte eerder melding van 26 personen die naar het ziekenhuis werden overgebracht. De twee piloten overleefden de crash, maar volgens de premier zijn ze nadien mogelijk overleden.

Precision Air is de grootste private luchtvaartmaatschappij van Tanzania. Het bedrijf is deels in handen van Kenya Airways en bestaat sinds 1993. De maatschappij voert binnenlandse en regionale vluchten uit, maar ook chartervluchten naar toeristische locaties.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

© REUTERS

© EPA-EFE

© EPA-EFE

© EPA-EFE