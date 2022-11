Zo ging het er in het recente verleden nog aan toe tijdens de Slag om Vlaanderen: monsterzeges voor zowel Club als Gent

De Slag om Vlaanderen tussen AA Gent en Club Brugge gaat al vele jaren mee. Met een nieuwe clash in het verschiet op zondagmiddag is het tijd om eens terug te blikken op (spectaculaire) duels uit het recente verleden. Een overzicht.

20 december 2020

Beginnen doen we bijna twee jaar geleden. Op de zeventiende speeldag trekt Gent naar Jan Breydel. Een partij die ze uiteindelijk ook zouden winnen met het kleinste verschil. Nota bene na een eigen doelpunt van verdediger Federico Ricca (nu OHL). Bij Gent stond ene Roman Yaremchuk toen in de basis.

15 maart 2021

Op speeldag 28 datzelfde seizoen was Club uit op revanche. In de Ghelamco Arena behaalde het een overduidelijke 0-4-zege. Bas Dost was toen nog goed voor twee treffers, ook Charles De Ketelaere deed zijn duit in het zakje met een goal en een assist.

29 augustus 2021

Het daaropvolgende seizoen wordt er op speeldag zes wellicht een nog meer bijzondere Slag om Vlaanderen afgewerkt. Gent vloert Club met een historische 6-1 in een wedstrijd die bol stond van de beslissende momenten. Bij de rust stond Gent al 3-0 voor, mede dankzij een strafschopdoelpunt van De Sart. Na de rust kon Hans Vanaken de score nog ietwat milderen bij een 4-1-tussenstand. Maar uiteindelijk zou de knotsgekke partij op 6-1 eindigen na nog een eigen doelpunt van Simon Mignolet.

6 februari 2022

Ook bij de return trok Gent aan het langste eind. Tarik Tissoudali (die ook bij de 6-1 in de Ghelamco Arena een kwelduivel was voor de Brugse defensie) zorgde met een goal en een assist voor de 1-2-overwinning. Club zou die match nog met zijn negenen eindigen nadat Noa Lang en Eder Balanta in de extra tijd rood kregen.

2 maart 2022

De return van de halve finale in de Croky Cup was er ook eentje voor de bezoekers uit Gent. Nadat de troepen van Vanhaezebrouck de thuismatch met 0-1 verloren, verzekerden ze hun plaats in de finale (die ze ook wonnen tegen Anderlecht na penalty’s) door met 0-3 te gaan winnen in Brugge.

17 juli 2022

Last but not least: de Belgische Supercup van afgelopen zomer. Club Brugge trok daar aan het langste eind met 1-0.