“Comeback compleet”: haalt Alexis Saelemaekers toch nog het WK na knieblessure?

In de aanloop naar het WK in Qatar lijken verschillende topspelers het toernooi te zullen moeten missen door blessures. Het is bij de Rode Duivels niet anders, want onder meer Alexis Saelemaekers dreigt er niet bij te zijn nadat hij op 1 oktober een knieblessure opliep. De winger van AC Milan mag echter hoop koesteren op een selectie: twee weken voor de start van het WK lijkt hij opnieuw fit te zijn dankzij het werk van Move To Cure, het kinesistenteam dat geleid wordt door Lieven Maesschalck.