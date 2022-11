Cercle Brugge klopte OH Leuven zaterdag in de toegevoegde tijd en raasde als een sneltrein de linkerkolom binnen. De opmars is opmerkelijk. In anderhalve maand en zes wedstrijden klom Cercle van de laatste naar de gedeelde negende plaats op amper drie punten van de vijfde. De nieuwe T1 Miron Muslic blijft zijn stempel drukken en goed werk afleveren. Wat is het geheim achter deze heropleving?