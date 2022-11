Je kan moeilijk naar Mario Gonzalez wijzen voor de huidige problemen bij OH Leuven, dat twee op vijftien telt. De Spanjaard scoorde namelijk al tien keer, ook zaterdag nog tegen Cercle. En toch had de Spanjaard een groot aandeel in de nederlaag op Jan Breydel, want hij liet zijn mannetje lopen bij de 2-1. ‘El Pistolero’ was wel zo moedig om alle schuld op zich te nemen.