Zulte Waregem toont twee gezichten in comeback op KV Mechelen: “Focussen op wat er goed was”

Essevee toont twee gedaanten in Mechelen. Een gelijkspel op bezoek bij KV Mechelen is sowieso een knap resultaat. Essevee had zaterdag de kans om de drie punten mee te graaien. Zoals al zo vaak dit seizoen, speelde een gebrek aan efficiëntie het team van coach Mbaye Leye te veel parten: “We zagen echt af voor rust maar we knokten ons terug in de match en verdienen ook dit punt”, aldus de coach van de bezoekers die zo ook weer verlost zijn van de rode lantaarn.