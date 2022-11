Dodi Lukebakio droomt van WK-selectie bij Rode Duivels: “Maar ik beslis zelf niet of ik er al dan niet bij ben”

Donderdag 10 november staat met stip genoteerd in de agenda van Dodi Lukebakio. Dan maakt bondscoach Roberto Martinez in Tubeke immers zijn 26-koppige WK-selectie bekend.

De intussen 25-jarige Lukebakio heeft nog maar elf selecties en vijf caps achter zijn naam staan en kreeg tussen oktober 2021 en september van dit jaar geen speelminuten van de bondscoach. Zijn kansen op een WK-selectie leken zo eerder gering, maar eind september kwam Lukebakio in het Nations League-duel tegen Nederland plots weer boven water. Na 82 minuten mocht hij invallen en in de slotfase zag hij nog een omhaal tegen het doelkader belanden.

Na een lastige uitleenbeurt vorig seizoen aan Wolfsburg heeft Lukebakio intussen bij Hertha weer zijn beste vorm teruggevonden. Dit seizoen trof hij in alle competities samen al zeven keer raak en staan er ook twee assists achter zijn naam. Zijn zesde competitietreffer van het seizoen scoorde hij zaterdag tegen Bayern en dat was ook meteen zijn zesde treffer ooit tegen de Rekordmeister, die in de hoofdstad met 2-3 kwam winnen. Van de huidige Bundesliga-spelers doet enkel Marco Reus van Borussia Dortmund beter. Hij trof al acht keer raak tegen Bayern.

Het maakt dat de WK-kansen voor Lukebakio in stijgende lijn gaan. “Mijn focus ligt momenteel echter niet op dat WK”, vertelde onze landgenoot. “Ik concentreer me op mijn prestaties bij mijn club en dan zien we wel wat er komende week gebeurt. Ik beslis immers niet of ik er al dan niet bij zal zijn, maar natuurlijk is dat WK een droom voor mij.”

Ondanks de goeie prestaties van Lukebakio bengelt Hertha met elf punten maar net boven de degradatiestreep. “Iedereen kan zien dat het een beter Hertha is dan de vorige seizoenen”, aldus onze landgenoot, die zes van de zestien competitietreffers voor zijn rekening nam. “Alleen God weet of ik scoor, of niet. Maar het belangrijkste is dat we punten pakken.”