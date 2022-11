Appartement in Brussel onbewoonbaar na felle brand

Op de Boondaelsesteenweg in Brussel heeft zaterdagavond een felle brand gewoed in een appartement. Daarbij vielen geen gewonden maar door de brand is de getroffen flat onbewoonbaar. “De brand ontstond doordat ontvlambare voorwerpen op en dicht naast een elektrische radiator waren geplaatst”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw.

De Brusselse brandweer werd zaterdagavond omstreeks 22.20 uur opgeroepen voor de brand. Eenmaal ter plaatse bleek het vuur te woeden op de eerste verdieping van een gebouw met drie verdiepingen. De bewoners van de flat waar de brand woedde, waren afwezig en de bewoners van de andere appartementen hadden zich in veiligheid kunnen brengen.

Terwijl de Brusselse politie een veiligheidsperimeter instelde, ging de brandweer het vuur te lijf. Daarvoor moesten wel de ramen van het appartement ingeslagen worden, want de flat was voorzien van een gepantserde deur. Het vuur kon geblust worden maar door de brand is de flat wel onbewoonbaar. Sibelga zal ook de elektrische installatie in het gebouw nakijken want door het blussen is er heel wat waterinfiltratie geweest.

“De brand kende een accidentele oorzaak” zegt de brandweerwoordvoerder. “Er waren ontvlambare voorwerpen op en dicht naast een elektrische radiator geplaatst, en die hebben de brand doen ontstaan hebben. Gelieve dus geen brandbare spullen op een radiator te plaatsen en een veiligheidsafstand in acht te nemen.”