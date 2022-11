Staatssecretaris De Bleeker gaat digitale robots inzetten in strijd tegen online bedriegers

Het aantal Belgen dat regelmatig online aankopen doet, is gestegen van 30 procent in 2010 naar 66 procent in 2021. En ook het aantal meldingen over online fraude en inbreuken tegen het economisch recht explodeert: uit het laatste jaarverslag van de Economische Inspectie blijkt dat 28.032 van de 47.917 meldingen over online oplichting ging, met 13.122 klachten specifiek over phishing. En ook in de cijfers van de federale politie stijgt het aantal gevallen van internetfraude, van 9.697 in 2013 naar 19.081 in 2019.

De inspectiediensten moeten vandaag die meldingen en websites handmatig controleren. Zo kunnen we de strijd echter niet winnen, zegt De Bleeker ook in een persbericht.

Ze maakt dan ook 1 miljoen euro vrij voor het ontwikkelen en implementeren van artificiële intelligentie bij de Economische Inspectie. Bedoeling is om software te ontwikkelen die repetitieve en arbeidsintensieve taken van de inspectie kan overnemen. Digitale robots zouden zelfstandig en automatisch websites kunnen afschuimen om te kijken of het gaat over frauduleuze webshops, incassobureau’s, investeringsplatformen of andere phishingwebsites, en websites controleren op het respecteren van de regels over solden, prijsaanduidingen en verplichte vermeldingen. Ook zullen ze valse reviews en claims kunnen detecteren.

Volgens De Bleeker zal de investering snel kunnen worden terugverdiend, aangezien sneller en meer gesanctioneerd kan worden en veel fraude kan worden voorkomen. En wanneer de werklast van inspecteurs wordt verlicht, kunnen zij zich richten op andere belangrijke dossiers.

De overheidsopdracht om de software te ontwikkelen wordt voorbereid. Bedoeling is om het project binnen een termijn van een jaar te voltooien en te implementeren.