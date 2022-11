Klimaattop in Egypte officieel geopend: klimaatgerelateerde schade staat op agenda

De 27ste klimaatconferentie brengt 200 landen in de komende twee weken bijeen. Voor België gaan premier Alexander De Croo (Open VLD) en verschillende ministers ter plaatse.

De 27ste VN-klimaatconferentie is zondag officieel begonnen in het Egyptische Sharm-el-Sheikh.

Tijdens de openingssessie bleek dat schade die het gevolg is van klimaatverandering voor het eerst een officieel bespreekpunt wordt op de top. Tijdens eerdere conferenties ging het ook over verlies en schade, maar toen was het geen formeel onderhandelingsthema. Vooral ontwikkelingslanden die compensatie willen van rijke landen, pleiten daar al jaren voor.

LEES OOK. De bijeenkomst die vooral dreigt teleur te stellen: alles wat je moet weten over de klimaattop in Egypte (+)

Om de opwarming van de aarde nog te kunnen beperkten tot 1,5 graden tegenover het pre-industriële tijdperk – de meest ambitieuze doelstelling van het klimaatakkoord van Parijs – zou de uitstoot van broeikasgassen met 45 procent moeten dalen tegen 2030.

LEES OOK. Klimaatconferentie in Egypte begint vandaag, al voor start klinkt felle kritiek

Met de huidige engagementen, als ze al gerespecteerd worden, zou de uitstoot echter stijgen met 5 tot 10 procent, waardoor de wereld afstevent op een opwarming van 2,4 graden tegen het einde van de eeuw.

LEES OOK. Alleen op papier kan het nog: vlak voor klimaattop lijkt het zo goed als onmogelijk doelstellingen nog te halen (+)

Voor de voorzitter van de conferentie, de Egyptische minister van Buitenlandse Zaken Sameh Shoukry, moeten lessen getrokken worden uit de klimaatrampen in onder meer Pakistan, Afrika, delen van Europa en Amerika.

LEES OOK. WWF: “Doorbraken op klimaattop zijn essentieel om ramp af te wenden”