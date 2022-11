Revaliderende Romelu Lukaku brengt bezoek aan Neerpede

De Belgische topschutter aller tijden verblijft momenteel reeds in België om in Antwerpen bij Lieven Maesschalck te revalideren. De 29-jarige Lukaku maakte pas vorige week zijn comeback nadat hij eind augustus was uitgevallen. Tijdens een korte invalbeurt in de Champions League tegen Viktoria Plzen (4-0) pikte ‘Big Rom’ meteen een doelpuntje mee. Vorige week zaterdag speelde de aanvaller ruim twintig minuten in het competitieduel tegen Sampdoria (3-0 winst). Lukaku voelde toen echter opnieuw pijn in de hamstring van zijn linkerdij, waarna besloten werd om in België te revalideren. Inter bevestigde intussen dat hij voor de WK-start niet meer voor hen in actie komt.

Het wordt dus een race tegen de klok om Lukaku klaar te stomen voor het WK. De eerste signalen blijken gunstig, maar veel matchritme heeft hij niet in de benen. Dit seizoen kwam Lukaku nog maar in vier Serie A-wedstrijden in actie. Verder speelde hij slechts zeven minuten in de Champions League.

De Rode Duivels rekenen meer dan ooit op een fitte topschutter (68 goals in 102 interlands) op het WK in Qatar. De Belgen spelen op 23 november hun eerste groepsmatch tegen Canada. Daarna volgen duels met Marokko (27 november) en vicewereldkampioen Kroatië (1 december).