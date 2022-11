Nooit te oud om een wereldgoal te maken: 37-jarige Lukas Podolski verrast doelman met welgemikt schot vanop eigen helft

Kent u Lukas Podolski nog? De 37-jarige voormalig Duitse international verslijt z’n voetbalschoenen momenteel in Polen bij Gornik Zabrze. In de uitmatch bij Pogon Stettin was de Duitser verantwoordelijk voor de vierde treffer van Gornik, dat de partij uiteindelijk won met duidelijke 1-4-cijfers. Bij de Duitse nationale ploeg was Podolski tussen 2004 en 2017 goed voor 49 goals en 31 assists in 130 interlands.