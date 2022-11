‘Steen van Rosetta van het klimaat’ onthuld op Schumanplein

Op het Schumanplein in Brussel is zondag rond de middag de ‘Steen van Rosetta van het Klimaat’ onthuld. De levensgrote replica van de steen die Jean-François Champollion in staat stelde hiërogliefen te vertalen, is een beeldhouwwerk van Véronique Choppinet en zal het centrale symbool zijn voor de klimaatacties die van 6 tot 20 november op het plein zullen plaatsvinden, naar aanleiding van de COP27, de klimaattop die in Egypte plaatsvindt.

“Op deze blauwe steen is in vier talen een boodschap gegraveerd aan toekomstige generaties, die symbool staat voor de collectieve ontkenning van de klimaatnoodsituatie en de vernietiging van het leven waarvoor wetenschappers ons al 50 jaar waarschuwen”, klinkt het bij het Pakman-collectief, een democratisch en geweldloos burgercollectief, dat op 14 augustus 2022 het licht zag naar aanleiding van een open brief die op 2 augustus in La Libre Belgique verscheen.

“Deze steen staat symbool voor onze woede en onze hoop”, zegt Stéphane Vanden Eede van het Pakman-collectief. “De hoop dat we na vijftig verloren jaren als burgers en politici eindelijk de nodige maatregelen zullen nemen om de klimaatontregeling aan te pakken. We gaan niet meer op een muur af, we staan voor de muur. Het zal tijd en generaties kosten om de idyllische aarde terug te vinden die we allemaal hebben laten vernietigen.”

“Mijn woede is die van een jongeman die in 1992, bij de Top van de Aarde in Rio de Janeiro dacht dat na de Koude Oorlog het geld dat voordien naar wapens ging, nu zou geïnvesteerd worden in het klimaat”, zegt Nicolas Van Nuffel van de Klimaatcoalitie. “Dertig jaar later is er een kleine vooruitgang gemaakt, maar lang niet genoeg. Er zijn in die tijd nog steeds miljarden geïnvesteerd in de kool- en olie-industrie, hoewel we al wisten dat die de oorzaak was van de problemen. “

“Dertien jaar geleden, bij de Klimaattop in Kopenhagen is afgesproken dat de meest ontwikkelde landen, die het meest vervuild hebben, jaarlijks 100 miljard zouden storte in een fonds om de ontwikkelingslanden in staat te stellen de klimaattransitie te doorstaan”, gaat Van Nuffel verder. “Vorig jaar werd er slechts 80 miljard gestort. Dat de Klimaattop nu, na zes jaar, opnieuw in een land van het Zuiden plaatsvindt, zal er hopelijk voor zorgen dat de druk op de ontwikkelde landen om hun beloofde steentje bij te dragen, verhoogt.”

Ook lokaal, in België moet er meer gedaan worden tegen de klimaatopwarming. Zo denkt Van Nuffel aan een woning- en energiepact in de drie verschillende gewesten, dat ervoor zou zorgen dat de renovatie van gebouwen drie maal sneller kan gaan, met een prioriteit voor de woningen van de minstbedeelden: “Elke euro die daarin geïnvesteerd wordt, recupereer je op minder dan drie jaar via de gezondsheidszorg omdat mensen in goed geïsoleerde gebouwen veel minder ziek worden.”