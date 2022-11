Engeland-middenvelder Kalvin Phillips net op tijd speelklaar voor WK

“Kalvin heeft reeds twee volledige trainingen afgewerkt bij ons. Voor het volgende competitieduel tegen Chelsea zal hij in de selectie zitten”, vertelde City-coach Pep Guardiola zaterdag. Phillips, op de positie van de verdedigende middenvelder bij The Three Lions concurrent van Jude Bellingham, speelde dit seizoen nog maar veertien minuten.

Phillips heeft 23 caps achter zijn naam staan. Op het EK van vorig jaar kwam hij in elke wedstrijd in actie. Na verlies in de finale tegen Italië werd Engeland er Europees vicekampioen. Op het WK zitten ze in de politiek beladen groep met de VS, Iran en Wales.