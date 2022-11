“Dood aan verraders” en “Judas”: spandoek van AA Gent-fans verwijderd, ook Bengaals vuur op veld gegooid

Roman Yaremchuk speelt zondagmiddag voor het eerst met Club Brugge tegen zijn ex-ploeg AA Gent. De Oekraïener speelde vier jaar lang in de Ghelamco Arena, maar op een warm welkom hoefde hij duidelijk niet te rekenen bij zijn terugkeer in dat stadion. Terwijl de thuisfans hun plaats innamen, werd onder meer een spandoek ontrold met de opschriften “dood aan verraders” en “Yaremchuk Judas”. De supportersfederatie van AA Gent liet het spandoek nadien weghalen, maar daar stopte het niet.

Je vraagt je steeds meer af waar zogenaamde supporters mee bezig zijn. In de Ghelamco Arena was het weer prijs. Na acht minuten begon de harde kern van de Buffalo-hooligans met Bengaals vuur te zwaaien. Net op dat moment scoorde Hugo Cuypers de 1-0. Die onverlaten vonden er dan niet beter op om die vuurpijlen dan maar op het veld te gooien. Daar stond Gent-doelman Nardi, die in plaats van het doelpunt te vieren zich vooral uit de voeten moest maken om niet geraakt te worden door zo’n vuurpijl.

Positief punt was dat het ganse stadion zich tegen deze – laten we het vriendelijk houden – onverstandige mensen keerde en massaal begon te fluiten. Wanneer wordt hier eens iets tegen gedaan, de politie hand-in-hand met de clubs? Als dit blijft doorgaan, vallen er ernstige slachtoffers. Het vermoeden rijst ook dat de Gentse onruststokers voor deze actie geïnspireerd werden door de Anderlecht-hooligans die er twee weken geleden in slaagden om op die manier een wedstrijd te laten stilleggen. Mogelijk hadden ook zij gedacht om zoiets te doen als ze op achterstand kwamen. De gretigheid was te groot en ze deden het zelfs toen ze op voorsprong kwamen.

