Real Madrid tegen Rayo Vallecano opnieuw zonder Benzema, ook Hazard moet op niet veel minuten rekenen: “In de pikorde staan anderen voor hem”

Real Madrid kan maandag in het competitieduel tegen Rayo Vallecano geen beroep doen op Karim Benzema. Exact twee weken voor de start van het WK in Qatar heeft de Franse Gouden Bal-winnaar nog steeds last van een kwetsuur aan het linkerdijbeen, zo bevestigde Real-coach Carlo Ancelotti zondag tijdens het persmoment.

Benzema miste vanwege overbelasting de duels tegen Sevilla, Leipzig en Girona, maar vierde woensdag tegen Celtic in de Champions League al snel zijn rentree met een invalbeurt van 26 minuten. Vrijdag op training begon hij echter alweer hinder te ondervinden.

Ondanks de afwezigheid van Benzema moet Eden Hazard niet al te veel hopen op speelkansen voor de Koninklijke, in de laatste twee wedstrijden voor de WK-voorbereiding van start gaat. Zijn laatste speelminuten in La Liga dateren van 11 september tegen Mallorca en in de pikorde is hij intussen ook voorbijgegaan door Rodrygo, Marco Asensio en Mariano Diaz. Indien iedereen fit is, opteert Ancelotti voorin voor Benzema, Vinicius en Fede Valverde. Eerder deze week moest Hazard een training overslagen, vanwege overbelasting. Intussen heeft hij alweer bij de groep aangesloten.

“Hazards probleem is dat er in de pikorde zo veel spelers voor hem staan”, stelde Ancelotti. “Concurrentie is echter erg belangrijk bij een grote club. Dat betekent dat sommige jongens wat minder aan spelen toekomen en dat overkomt Eden momenteel.”

In alle competities samen kwam Hazard dit seizoen nog niet verder dan 229 minuten in zeven duels. Daarin liet hij één doelpunt en één assist optekenen. Volgens huiskrant Marca dringt Real dan ook aan op een vertrek tijdens de wintermercato. De Rode Duivel gaf eerder al aan niet van plan te zijn de Spaanse hoofdstad vroegtijdig te verlaten. Recordaankoop Hazard heeft er nog een lucratieve overeenkomst tot medio 2024.