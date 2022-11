Atlético Madrid stelt na Europese uitschakeling geen orde op zaken en sprokkelt slechts punt tegen tienkoppig Espanyol

De Catalanen moesten al vroeg met een man minder verder na een rechtstreekse rode kaart voor Leandro Cabrera in de 28e minuut, maar ze hielden stand. Ze kwamen na ruim een uur zelfs op voorsprong via Sergi Darder (62.). Joao Felix (79.) kon pas in het slot een punt over de streep trekken voor de Madrilenen.

Yannick Carrasco startte in de basis bij de gastheer en werd in de 66e minuut afgelost. Axel Witsel betrad gelijktijdig het speelveld.

Atlético blijft ondanks het puntenverlies voorlopig derde in de tussenstand van de Spaanse eerste klasse met 24 punten. De ploeg van Diego Simeone kon al vier matchen op rij (zowel competitie als CL) niet winnen.

