Twee toeschouwers omgekomen tijdens Condroz Rally

De hulpdiensten kregen even voor 15.30 uur een oproep voor een incident op het parcours van de 48ste editie van de Condroz Rally. La Dernière Heure schrijft dat rallyrijder Emeric Rary de controle over het stuur van zijn Skoda heeft verloren. Op dat moment was het aan het regenen.

Volgens RTL zou de rallypiloot met zijn voertuig tegen een muurtje zijn gebotst in de rue Alphonse Nicolas in Moha, een deelgemeente van Wanze. Vervolgens werd de wagen over het muurtje gekatapulteerd en is het voertuig op de toeschouwers beland. “De auto is tot stilstand gekomen in de tuin van de buren”, verklaart een getuige aan RTL. “Verschillende brandweerwagens en ziekenwagens kwamen ter plaatse.”

De toeschouwers zouden zich in een verboden zone hebben bevonden en hier meermaals op aangesproken zijn, meldt RTL. De hulpdiensten van meerdere zones zijn opgeroepen om bijstand te verlenen. Negen toeschouwers, de piloot en zijn copiloot Fabrice Henry werden voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht, schrijft Sudinfo. Het parket onderzoekt de omstandigheden van het ongeval.

Copiloot Isi Lemahieu, een andere deelnemer aan de Condroz Rally, getuigt op Facebook dat de wegen spekglad waren als gevolg van hevige regenval.

Na het ongeval is in het ziekenhuis van Hoei een crisiscentrum opgericht. Alle getroffenen kunnen hier vanaf 18 uur terecht bij de psychosociale eenheid die in het ziekenhuis is ingericht of kunnen telefonisch contact opnemen via het nummer 085-27 81 11.

De organisatie heeft de prijsuitreiking van de Condroz Rally afgelast en betuigt haar medeleven aan de slachtoffers en nabestaanden.

Niet het eerste dodelijke ongeval

In 2011 vielen ook al twee doden bij de Condroz Rally. Toen kwamen een 26-jarige vrouw uit Hoei en een 50-jarige vriend van haar vader om het leven bij een spectaculair ongeval. De auto van een Nederlands team knalde tegen de borstwering van een brug en katapulteerde een regen van zware stenen in het publiek.

Vier jaar geleden is eveneens een dodelijk ongeval gebeurd tijdens de Condroz Rally. Eén van de wagens raakte in 2018 van de weg en botste hard tegen een elektriciteitspaal. Copiloot Rik Vanlessen, een 52-jarige Limburgse ondernemer, overleefde de crash niet.

