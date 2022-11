PREMIER LEAGUE. Aston Villa en Leander Dendoncker zetten mak Man United opzij in eerste match onder Unai Emery, Roméo Lavia verliest zwaar

In de Engelse Premier League heeft Aston Villa verrast. Met Unai Emery voor het eerst op de bank en Leander Dendoncker in de basis won het in eigen huis tegen Manchester United (3-1). Verder verloor Roméo Lavia, die zijn wederoptreden maakte na een lange blessure, zwaar van Newcastle en pakte Crystal Palace in extremis de drie punten tegen West Ham.

Hoewel het al enkele maanden rommelt bij Manchester United, doet het team van Erik ten Hag het niet onaardig. De laatste nederlaag dateert ondertussen al van begin oktober toen Manchester City een maatje te groot bleek. Sindsdien verloor het niet meer. Die reeks wou het ook tegen Aston Villa verderzetten. Villa kreeg vorige week nog een stevige bolwassing van Newcastle en aasde, met kersvers coach Unai Emery voor het eerst op de bank en Leander Dendoncker in de basis, op eerherstel.

Een nieuwe coach op de bank zorgde bij de thuisploeg voor een geweldige drive. Al na zeven minuten keek Manchester United tegen een achterstand aan. Leon Bailey (ex-Genk) werd het straatje in gestuurd en nam doelman De Gea knap tegenvoets te grazen.

United was van slag en keek even later al tegen een dubbele achterstand aan. Lucas Digne kreeg op de rand van de zestien een vrijschop en de Franse specialist trapte het leer enig mooi voorbij De Gea.

Jacob Ramsay bracht United vlak voor rust nog wel opnieuw in de wedstrijd met een owngoal, maar de jonge Brit zette zijn fout meteen na de rust recht door de 3-1-eindcijfers op het bord te zetten.

© Action Images via Reuters

Lavia gaat zwaar onderuit bij wederoptreden, Crystal Palace in extremis voorbij West Ham

Nog in Engeland is Roméo Lavia opnieuw voetballer. De jonge Belg maakte in de beginweken van de Engelse competitie furore bij Southampton, maar viel eind augustus uit met een spierblessure. Die blessure lijkt nu (net op tijd voor het WK?) verleden tijd. Lavia maakte tegen Newcastle zijn wederoptreden in de wedstrijdkern. Een basisplek kwam nog te vroeg voor de jonge Belg, maar in de 34’ste minuut werd hij door coach Ralph Hasenhüttl toch de weide in gestuurd.

Lavia kon voorkomen hoe Southampton zijn meerder moest erkennen in Newcastle en zwaar onderuitging (1-4) en blijft met Southampton in de degradatiezone. Newcastle daarentegen blijft verbazen en klimt dankzij die drie punten naar de derde plek in de Premier League.

© REUTERS

Ten slotte pakte Crystal Palace de volle buite op het veld van West Ham. Benrahma bracht de thuisploeg na twintig minuten wel op voorsprong, maar Wilfried Zaha bracht Palace nog voor de rust langszij. In de absolute slotseconden kroonde Michael Olise zich tot matchwinnaar door de 1-2 tegen de touwen te trappen. West Ham blijft zo in de rechterkolom staan, Palace springt voorlopig naar de negende plek in de Premier League.

