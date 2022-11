Jan Vertonghen ontbreekt in extremis tegen Antwerp, Anderlecht-coach Robin Veldman wil zaak-Hoedt niet opblazen: “Rust bewaren rond ons elftal”

De afwezigheid van Wesley Hoedt bij Anderlecht was voor de wedstrijd tegen Anderlecht het gespreksonderwerp van de dag bij paars-wit. Coach Robin Veldman kwam voor de wedstrijd nog even terug op die beslissing. “Ik wil de rust bewaren rond ons elftal”, klonk het bij de Nederlander, die in extremis ook geen beroep kan doen op Jan Vertonghen tegen Antwerp.

Volg de wedstrijd tussen Anderlecht en Antwerp hier live

Het was even schrikken gisteren toen het nieuws binnensijpelde dat Wesley Hoedt de wedstrijdselectie niet haalde tegen Antwerp. De verdediger, die nog een verleden heeft bij Antwerp, begon afgelopen week tegen het Deense Silkeborg ook al op de bank en dat kon de Nederlander maar matig appreciëren.

Coach Robin Veldman gaf voor de wedstrijd tegen Antwerp nog even tekst en uitleg bij de niet-selectie van Hoedt: “Wesley heeft aangegeven moeite te hebben met de niet-selectie voor de wedstrijd tegen Silkeborg. Hij heeft besloten dat hij graag een gesprek wil met ons, en ik heb besloten dat ik graag de rust wil bewaren rond ons elftal in de voorbereiding. En ik denk dat we ons daarom moeten voorbereiden met de jongens die er wel zijn.”

Wie ook niet in actie zal komen tegen Antwerp is Jan Vertonghen. De Rode Duivel zou normaal gezien aan de wedstrijd beginnen, maar tijdens de opwarming werd duidelijk dat Vertonghen niet fit genoeg was om te starten. Moussa N’Diaye vervangt onze landgenoot in de basiself. Een dubbele domper voor Hoedt.