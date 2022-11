Niet het eerste dodelijke ongeval tijdens rallywedstrijd in België

Rally van Ieper 1995: Op 23 juni komt tijdens een klassementsproef een wagen terecht in een voor het publiek verboden zone in Boezinge. Een kind van tien komt om het leven, er vallen ook vier zwaar- en vijf lichtgewonden.

Les Boucles de Spa 1998: Op 14 februari gaat de auto van piloot Bernard Munster van de baan in een haarspeldbocht in Stoumont en raakt meerdere toeschouwers die in een verboden zone staan. Een 34-jarige cameraman overlijdt ter plaatse.

Rally van de Middenkust 2002: Rallypiloot Thierry Dekoninck gaat tijdens een klassementsproef op 16 juni in Ichtegem van de baan en belandt in een voortuin waar een groep omwonenden de wedstrijd volgden. Een 52-jarige man komt om het leven, elf dagen later overlijdt een 29-jarige man in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Condroz Rally 2003: Op 15 december wordt een 14-jarige toeschouwer dodelijk geraakt, wanneer piloot Eddy Snaet na de proef van Villers-le-Bouillet de controle over zijn wagen verliest en in het publiek schuift.

Condroz Rally 2011: Piloot Erik Moree gaat tijdens een proef op 12 november van de baan en raakt een zitbank. Die wordt in het publiek gekatapulteerd en maakt twee dodelijke slachtoffers: een 25-jarige vrouw en een vijftiger. Er vallen ook drie gewonden.

In 2011 kwam Julie Henrotay om het leven, een 25-jarige vrouw die in Luik geboren is maar in de streek van Hoei woonde. — © eda

Sezoensrally 2012: Op 19 mei overlijden Roel Vrolix en zijn corijder Stef Winters wanneer ze uit de bocht gaan en tegen een boom belanden. Het duo nam deel aan een nevenwedstrijd van de BK-manche in Bocholt.

TBR-rally Roeselare 2013: Tijdens de 33ste editie van de TBR Rally in Roeselare komt op 13 oktober rallyrijder Carl Lagae om het leven. Hij rijdt tijdens de vijfde klassementsrid tegen een boom. Zijn echtgenote en co-rijder Diane Boddaert wordt met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Rallyrijder Carl Lagae kwam om het leven bij een ongeval in 2013. — © Stefaan Beel

Condroz Rally 2018: Rik Vanlesse, corrijder van Steve Matterne, komt op 3 november om het leven wanneer de Skoda Fabia R5 van Matterne van de weg geraakt en tegen een paal botst.

In 2018 werd een ongeval copiloot Rik Vanlessen, een 52-jarige Limburgse ondernemer, fataal. — © rr

Condroz Rally 2022: Op 6 november sterven twee toeschouwers wanneer de wagen van Emeric Rary en Fabrice Henry van de baan raakt en op het publiek terechtkomt.