Man duwt glas in nek van cafébezoeker op Mechelseplein in Antwerpen: slachtoffer in levensgevaar

Bij een ernstig cafégevecht op het Mechelseplein is zaterdag een man levensgevaarlijk gewond geraakt. Tijdens de schermutseling duwde een verdachte een kapot glas in de nek van het slachtoffer. “Het slachtoffer werd in levensbedreigende toestand naar het ziekenhuis gebracht”, aldus politiewoordvoerder Wouter Bruyns.

Het gevecht vond rond 3.30u plaats ter hoogte van café Barbossa. Wat precies de aanleiding van het conflict was, is niet duidelijk. Politiewoordvoerder Wouter Bruyns: “Na een schermutseling in een café liep het slachtoffer een ernstige snijwonde op in de hals. Omstaanders en de toegesnelde politie hebben getracht om de bloeding zoveel mogelijk te stelpen in afwachting van de komst van de medische hulpdiensten.”

De MUG en de ziekenwagen kwamen ter plaatse. “Het slachtoffer werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, waar hij meteen werd geopereerd”, aldus woordvoerder Bruyns. De Antwerpse politie is meteen met een onderzoek gestart. “Ter plaatse zijn getuigen verhoord om de omstandigheden en de context te achterhalen. We bekijken ook of camerabeelden het onderzoek verder kunnen helpen. De politie heeft een perimeter ingesteld op straat, waardoor het tramverkeer een tijdlang werd gehinderd. Het gerechtelijk lab kwam ter plaatse voor sporenonderzoek.”

Pepperspray

In de nacht van zaterdag op zondag rukten de hulpdiensten ook massaal uit voor een incident aan Café Cabron, op de Grote Markt in Antwerpen. Rond 3u ontstond er grote onrust onder de aanwezigen in de zaak. Klanten klaagden over geïrriteerde ogen en ademhalingsproblemen. De klanten moesten de zaak verlaten, zodat het café volledig verlucht kon worden. Vermoedelijk had iemand pepperspray in de zaak gespoten. Wie verantwoordelijk is voor het incident, wordt nog onderzocht.