Moet Anderlecht zich bestolen voelen? Paars-wit krijgt geen strafschop na stevige charge van Bataille op Amuzu

In de wedstrijd tussen Antwerp en Anderlecht was er na het uur even opschudding. Francis Amuzu werd door Yari Verschaeren knap vrijgespeeld in het strafschopgebied en kreeg vervolgens een stevige duw in de rug van Antwerp-verdediger Jelle Bataille. De scheidsrechter vond de charge van Bataille echter te licht om een strafschop te fluiten. Ook de VAR oordeelde dat het geen clear error was. Oordeelt u vooral zelf.