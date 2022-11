Martijn was vlakbij het ongeval in de Condroz Rally: “Gewonden links en rechts van mij kregen de eerste zorgen toegediend, andere slachtoffers werden afgeschermd met een deken”

De Vlaming Martijn Berkhout (25) was in de buurt toen het fatale ongeval in de Condroz Rally gebeurde. “Enkele slachtoffers werden afgeschermd met een deken en een viertal meter lager lag de wagen op zijn zijkant in een tuin”, zegt hij.

Martijn bevond zich op een tiental meter van een haarspeldbocht. “Ik was vroeg op de been om een goede plaats te bemachtigen, en het stond daar al snel vol mensen. Later zag ik dat heel wat toeschouwers even verderop in de bocht langs de baan gingen staan, achter het lint. Ze werden aangesproken door stewards, omdat het daar niet veilig was, maar ze bleven er desondanks staan.”

“Nadat ik het bewuste voertuig de haarspeldbocht zag nemen, verdween de wagen achter de volgende bocht en ontstond er paniek. Toen de hulpdiensten aankwamen realiseerde ik me dat de situatie zeer ernstig was. Ik ben toen naar boven gelopen en zag links en rechts enkele lichtgewonden op de grond zitten, terwijl ze de eerste zorgen toegediend kregen. Enkele slachtoffers werden afgeschermd met een deken en een viertal meter lager lag de wagen op zijn zijkant in een tuin.”

Het parket bevestigt dat een groep jongeren eerder op de dag verschillende opmerkingen hadden gekregen om de gevaarlijke zone te verlaten, maar de twee jonge dodelijke slachtoffers maakten geen deel uit van die groep.