Verdacht overlijden in Oostham: lichaam van man onderaan trap gevonden

De politie onderzoekt naar een verdacht overlijden in de Beukenlaan in Oostham. Zondag in de namiddag werd daar een stoffelijke overschot van een man onderaan de trap gevonden.

Om eventuele sporen te vrijwaren stelde de politie een perimeter in en werd de omgeving met lint afgespannen. Er werd een forensisch team opgetrommeld om een eerste lijkschouwing uit te voeren.

De identiteit van de man stond blijkbaar ook nog niet vast. Of het hier om een ongelukkig val gaat, moet het onderzoek duidelijk maken.

