REACTIES. Tevreden gezichten bij paars-wit na puntendeling tegen Antwerp: “Gelijkspel is dik verdiend”

Vier wedstrijden speelde Anderlecht onder coach Robin Veldman. Geen enkele werd verloren. Een statistiek die tot de verbeelding spreekt, al kon het wel nog maar een keer winnen. Ook tegen Antwerp kwam het niet verder dan een 0-0-gelijkspel. “ Ik ben tevreden dat we een constant wedstrijd speelden”, sprak coach Robin Veldman na de wedstrijd. “Uiteraard hebben we wat kansen weggeven, maar het verschil tussen de eerste en tweede helft was niet zo groot als in de vorige wedstrijden. We zijn blijven voetballen en hebben dat nu ook in een topwedstrijd getoond.”

Scoren lukte niet vandaag. “We waren vandaag heel erg ongelukkig voorin. We spelen om doelpunten te maken en niet om balbezit te creëren. Nu hebben we te weinig de trekker overgehaald en wouden we de bal te lang bijhouden.”

Door de blessure van Jan Vertonghen tijdens de opwarming, moest Veldman in extremis zijn basisopstelling aanpassen. “We moesten heel snel schakelen. Maar als je kijkt hoe de jongens daarmee zijn omgegaan en zo’n prestatie neerzetten in de eerste helft, dan ben ik heel blij. Met de Futures zijn we al naar Lierse geweest en hebben daar een mooie prestatie neergezet, hopelijk kunnen we dat met deze jongens opnieuw komende week.”

© Isosport

Lior Refaelov warm onthaald bij terugkeer: “Ik heb hier drie mooie jaren gekend”

Geen drie punten voor Anderlecht, maar toch waren ze bij paars-wit tevreden met de prestatie tegen Antwerp. Ook Lior Refaelov (ex-Antwerp) was tevreden met hij Anderlecht voor de dag kwam. “Als je naar de gemiddelde leeftijd van onze ploeg kijkt, is het echt ongelofelijk met welk zelfvertrouwen ze hier aan de wedstrijd beginnen en wat een karakter ze op de mat brengen”, aldus Refaelov. “We spelen twee keer per week. Donderdag was een zware wedstrijd tegen Silkeborg. We mogen dan ook tevreden zijn om zo voor de dag te komen. Ook ik heb geprobeerd om mijn steentje bij te dragen. De jongens deden een geweldige job vandaag.

Refaelov kreeg bij zijn terugkeer naar de Bosuil een warme ontvangst van de supporters. “Ik heb hier drie mooie jaren gekend en ben dan ook blij dat ik zo verwelkomd wordt door de fans.”

Hendrik Van Crombrugge is blij met tweede clean sheet in een week tijd: “Vooral de manier waarop doet deugd”

Scoren lukte dan wel niet, achterin toonde Anderlecht zich solide. Hendrik Van Crombrugge pakte zo voor de tweede keer deze week een clean sheet. “In de competitie was het al wel even geleden”, wet de doelman. “Maar vooral de manier waarop doet deugd, iedereen was aan het bikkelen voor de bal. De jongens hebben teamspirit getoond en ook ik heb enkele ballen eruit kunnen halen.”

“Die blessure van Vertonghen tijdens de opwarming? De jonge gasten zijn al lang genoeg bij het team om met tegenslagen om te gaan. Ze zijn nog jong van leeftijd, maar spelen al lang genoeg in dit team. Dan moet je daaraan wennen en op inspelen. Dat hebben ze prima gedaan.”

“Nu gaan we ons focussen op de recuperatie. We spelen heel wat wedstrijden en ook hier was het een zwaar veld. We gaan nu recupereren en we weten dat het in de beker een zware wedstrijd wordt. We gaan de wedstrijd van vandaag analyseren en kijken waar de sterktes en zwaktes liggen van Lierse.”

© BELGA

Hannes Delcroix: “We hadden wat geluk, maar het gelijkspel is dik verdiend”

Hannes Delcroix had een groot aandeel in de clean sheet van Anderlecht. De verdediger zou in eerste instantie op de linksachter beginnen, maar door het uitvallen van Jan Vertonghen mocht Delcroix toch op zijn geliefkoosde positie starten. “Toen Jan geblesseerd geraakte, wou ik die positie met plezier invullen”, aldus Delcroix. “Ik ben blij dat het goed ging vandaag.”

“Het ging heel goed over en weer. In de tweede helft kwam Antwerp beter voor de dag en hadden we bij momenten wat geluk, maar het gelijkspel is dik verdiend. Je staat hier om de nul te houden, ik ben blij dat we dat voor de tweede keer op rij doen. Iedereen heeft hard gewerkt en veel gelopen voor die clean sheet.”

Delcroix had ook wat mooie woorden voor coach Robin Veldman: “Hij is een coach die graag voetbalt en balbezit heeft. Voor mij is dat leuk om te horen. Zoals je kan zien, spelen we goed voetbal en spelen we in een systeem waarin er veel bewogen wordt. Daar moeten we nu op voortbouwen. We willen elke wedstrijd winnen, maar een gelijkspel en de nul houden in een wedstrijd zoals deze is zeker oké. We zijn er nog niet, de resultaten komen wel.”