Opnieuw aangename temperaturen in aantocht: dinsdag tot 17 graden

In de nacht van zondag op maandag neemt de kans op wat plaatselijke lichte neerslag toe. De minima schommelen rond 11 graden in Vlaanderen. Er waait een meestal matige en aan de kust een vrij krachtige zuidwestenwind met rukwinden rond 50 kilometer per uur.

Maandagvoormiddag is het meestal zwaarbewolkt met soms wat lichte regen en aan zee buien. In de namiddag vergroot de kans op enkele opklaringen, maar kan er af en toe nog wat lichte neerslag vallen. Het is zacht met maxima tot 15 graden in het centrum van het land.

Maandagavond en ­-nacht blijft het droog met opklaringen. De minima liggen tussen 7 graden in de Hoge Venen en lokaal 13 graden in Laag­- en Midden­-België, met een matige en aan zee vrij krachtige wind uit zuidelijke richtingen.

Dinsdag worden eerst vrij veel hoge en middelhoge wolkenvelden verwacht. Geleidelijk neemt de bewolking toe en op het einde van de namiddag en ‘s avonds vallen er een paar lokale buien. Het is zacht voor de tijd van het jaar met maxima tussen 13 graden in de Hoge Venen en plaatselijk 17 graden in Laag­ en Midden­ België. De wind blijft vrij krachtig aan zee.

In de tweede helft van de week wordt veel zon verwacht, met maxima tot 15 graden.