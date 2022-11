Voetbalminnend Argentinië houdt zijn hart vast: Lionel Messi afwezig bij PSG wegens blessure

Te veel zorgen lijken ze zich in Argentinië niet te moeten maken, want in hetzelfde medisch bulletin staat te lezen dat Messi nog deze week de trainingen zou hervatten. Dat PSG geen risico’s neemt met zijn Argentijnse ster hoeft niet te verwonderen. In Argentijnse media deden de afgelopen weken al verhalen de ronde dat Messi zou willen gebruikmaken van een clausule in zijn contract die hem de toestemming geeft om de Argentijnse ploeg voorrang te geven op zijn clubverplichtingen. Zo zou Messi aan trainer Christophe Galtier gevraagd hebben om hem een paar weken voor het WK niet meer op te stellen en hem zo te sparen voor de wereldbeker in Qatar. Uiteindelijk werden die verhalen nooit bevestigd, maar kwam Messi door zijn blessure sowieso niet in actie. Of hij er volgende week tegen Strasbourg wél bij is, valt nog af te wachten. Argentinië opent zijn WK op 22 november met een wedstrijd tegen Saudi-Arabië. Mexico en Polen zijn de andere ploegen in groep C.