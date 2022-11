Union is in eigen huis tegen Westerlo aan een nederlaag ontsnapt: pas in de 92e minuut kon invaller Nilsson de 1-1 in doel werken nadat Foster de bezoekers op slag van rust op voorsprong bracht. Union klimt dankzij die late treffer over Club naar de derde plaats. “Het doet goed om een ploeg te zien die er steeds in blijft geloven”, aldus coach Karel Geraerts (40).