Vijf mensen in levensgevaar na schietpartij in Philadelphia

In de Amerikaanse stad Philadelphia zijn negen mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Vijf van hen zijn in levensgevaar.

De schietpartij deed zich voor in de buurt van een drukke straat in de stad in het oosten van de VS. Drie of vier schutters sprongen uit een wagen en openden het vuur op een menigte, verklaarde de politie. Minstens veertig schoten werden gelost. De schutters sprongen nadien weer in de wagen en vluchtten weg.

De politie tast in het duister wat het motief betreft en heeft ook nog geen wapens teruggevonden. Ook het model van de wagen van de schutters is onbekend. De slachtoffers zijn tussen de 23 en 40 jaar oud. Het gaat om acht mannen en één vrouw.

In Philadelphia, in de staat Pennsylvania, werden dit jaar alleen al meer dan 2.000 mensen verwond of gedood door kogels. Vorige week nog werden zes mensen beschoten bij een nachtclub. Eerder dit jaar stierven drie mensen bij een schietpartij in het centrum van de stad.