“Sinds midden mei werd 60 procent van Russische doden veroorzaakt door hun eigen strijdmakkers”

In gewapende conflicten is het niet ongewoon dat strijdkrachten sneuvelen als gevolg van eigen beschietingen of artillerie, maar 60 procent is ongewoon hoog. Dat een Russisch-gelieerde militaire figuur zulke uitspraken aandurft, is volgens het Institute for the study of war (ISW) tekenend voor de enorme moeilijkheden die Russische strijdkrachten ondervinden.

Het getuigt – in het beste geval – van zeer gebrekkige communicatie en slecht commando. Nog volgens het ISW liggen aan de basis van deze statistiek de gefragmenteerde aard van de Russische strijdkrachten – gemobiliseerde en beroepssoldaten, Wagner-troepen en andere privémilities… – en de vele personeelswissels aan de top.(adm)