Stijgende prijs brengt ook stijgend misbruik door energieleveranciers mee: “We moeten die praktijken aan banden leggen”

In de eerste acht maanden van het jaar ontving de Economische Inspectie 526 klachten over misleidende en agressieve verkooptactieken van energieleveranciers. Dat is al dubbel zoveel als in het hele jaar 2019. Vooruit-fractieleider Melissa Depraetere wil dat die praktijken aan banden worden gelegd. “Zeker met de stijgende energieprijzen moeten we mensen zo goed mogelijk beschermen.”

Een voorbeeld van hoe het er soms aan toegaat. Daan Schellemans, een medewerker van Vooruit, is pas verhuisd en heeft een energieleverancier. Maar hij krijgt een brief van de leverancier van de vorige eigenaars. “Dringend”, staat in grote letters op de enveloppe. “Vul deze documenten in om de energielevering te verzekeren”, staat in de brief zelf te lezen, met een aanvraag voor domiciliëring. Hij was zelfs al beginnen in te vullen tot zijn frank viel dat het helemaal niet moest. Dat een ander bedrijf voor zijn energielevering instond.

Het zijn zulke misleidende praktijken die fractieleider Melissa Depraetere (Vooruit) wil aanpakken. Uit cijfers die ze opvroeg bij staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open VLD) blijkt dat de klachten die daarvoor binnenvallen bij de Economische Inspectie in de lift zitten. Voor de eerste acht maanden van 2022 stond de teller al op 526 klachten, een verdubbeling ten opzichte van 2019. Als je vergelijkt met 2021, dan worden wanpraktijken als pogingen tot gedwongen aankoop (van 91 naar 220), manipulatie, intimidatie en psychische druk (van 16 naar 45) en misleiding over de prijs (van 25 naar 70) vooral gebruikt.

Voor blok gezet

“We moeten die praktijken aan banden leggen”, zegt Depraetere. “De federale regering maakte al miljarden euro’s vrij om de energiecrisis aan te pakken. Maar met de stijgende prijzen zien we ook stijgend misbruik.” Ze wijst erop dat het vooral kwetsbare gezinnen en ouderen zijn die het slachtoffer worden van dat soort technieken.

© BELGA

Staatssecretaris De Bleeker liet in de commissie verstaan dat ze de Economische Inspectie had gevraagd extra waakzaam te zijn voor dat soort gevallen. Ze zette de leveranciers al voor blok voor tal van andere problemen. Laattijdigheid van eindfacturen, de manier waarop voorschotfacturen worden berekend, de onbereikbaarheid. De sector beloofde beterschap. Voor Depraetere is het nu zaak om ook in te grijpen op de handelspraktijken. “Laat ons dat meteen doen.”

