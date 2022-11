Beelden tonen hoe dronken Russische soldaten elkaar te lijf gaan omdat ze ‘de ondergang zullen tegemoet gaan’ aan Oekraïense frontlinie

Een groep gemobiliseerde Russische soldaten veroorzaakte afgelopen weekend een massale vechtpartij aan een café nabij een trainingsbasis in het Russische Omsk. Volgens een anti-oorlog Telegram-kanaal zou ‘de angst om naar de frontlinie te gaan’ en ‘een serieus drankprobleem onder de soldaten’ daar de reden voor zijn. “Ze worden naar de frontlinie gestuurd met slechte wapens en geen eten of drinken”, staat er in het bericht onder de video te lezen. “De spanning onder de soldaten loopt hard op en dat leidt vaak tot zulke gevechten.” Eén man raakte ernstig gewond, hij werd met een hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht.