“Je kunt asielzoekers toch geen maanden op hotel steken?” Andere Vivaldi-partijen staan niet te springen voor Groen-voorstel

Er moet snel tijdelijke opvang in hotels komen om de opvangcrisis in de Brusselse straten op te lossen. Dat is toch wat Groen en Ecolo op het oog hebben. Alleen staan andere partijen binnen de federale regering daar echt niet voor te springen. Zij zien daar op geen enkele manier een duurzame oplossing in. “We werken hard aan manieren om de uitstroom uit de opvangcentra omhoog te krijgen”, zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V).