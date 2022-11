Nu ook klacht bij onderzoeksrechter tegen burgemeester Haaltert: “Ze bedreigde de politieman met ontslag en dat gaat te ver”

Naast een staking van haar politiekorps kijkt burgemeester Veerle Baeyens nu ook aan tegen een ondervraging bij de onderzoeksrechter. Want de politieman die tot grote woede van de burgemeester parkeerbonnen uitschreef op haar eetfestijn, heeft nu een klacht ingediend voor bedreigingen. “Het machtsmisbruik van de burgemeester was te flagrant en de gevolgen voor de politieman waren te groot”, zegt de advocaat van de hoofdinspecteur in kwestie.