Een nieuwe coronavariant loert om de hoek, het RSV-seizoen is begonnen en mogelijk maakt het griepvirus na enkele milde winters z’n comeback. Dreigt een driedubbele epidemie? Viroloog Steven Van Gucht (Sciensano) staat niet geboekstaafd als paniekzaaier. “Maar het is de nieuwe werkelijkheid. Vroeger moesten we in de winter rekeninghouden met twee virussen, nu drie.”